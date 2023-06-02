Мишустин уверен, что научные студенческие обмены продолжатся с дружественными странами

Премьер-министр также отметил, что в России научные центры физики и математики объединяются с ведущими научными организациями страны

САРОВ, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что студенческая научная кооперация с дружественными странами будет продолжаться.

"Конечно же, нужно взаимодействовать с дружественными странами. Очень большое количество стран, где есть замечательные и ученые, и преподаватели, в этом смысле с нами взаимодействуют. Я уверен абсолютно, что сейчас мы сможем такую кооперацию продолжать. Уверен, что и вы сможете общаться со своими коллегами", - сказал премьер в ходе беседы с членами совета студенческого научного общества филиала МГУ.

Мишустин также отметил, что в России научные центры физики и математики объединяются с ведущими научными организациями страны. "Это очень серьезная сила. Для того чтобы быть яркой звездочкой, нужно, конечно, чтобы и открытия были яркие", - добавил он.

Со своей стороны ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил, что ежегодно проводится форум Ломоносова, в котором участвует 5 тыс. молодых ученых из 60 стран. Кроме того, он сообщил, что на форуме ректоров России и арабских стран было подписано около 30 соглашений о сотрудничестве.