Мишустин пообещал рассказать о поездке в Саров Путину

Премьер-министр России посетил филиал МГУ им. М.В. Ломоносова

САРОВ, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал доложить о своей поездке в Саров президенту РФ Владимиру Путину.

Глава правительства посетил филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в Сарове и встретился с членами его студенческого научного общества. "Я обязательно также расскажу президенту о том, что я здесь видел. К вам не часто можно наведываться в город Саров", - сказал Мишустин в ходе общения с членами совета.

Студенты попросили задать им несколько задач. Первую задачу, связанную с использованием геометрической прогрессии, молодые люди решили легко, но со второй, требующей решения уравнения с возведением чисел в степень, быстро не смогли справиться. Мишустин сказал, что будет ждать от них решения этой задачи. Ребята рассказали премьеру о своих планах, в том числе попросили поддержки в организации международных контактов. Присутствовавший на встрече ректор МГУ Виктор Садовничий и глава Росатома Алексей Лихачев пообещали включить этот вопрос в свои переговоры с зарубежными коллегами.

Премьер также осмотрел детский технопарк "Кванториум Саров" и побывал в лаборатории адаптивной и нелинейной оптики. Он рассказал, что сам ранее занимался виртуальными приборами. Премьер поинтересовался, используется ли свой софт и, получив положительный ответ, похвалил: "Молодцы какие".

Детский технопарк "Кванториум Саров" был открыт в 2020 году. Он был создан на базе "Технопарка "Саров" по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Кванториумы - сеть образовательных площадок, где созданы все условия для ускоренного развития школьников по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.