В Подмосковье организовали около 80 пляжей и почти 100 зон отдыха у воды

В том числе подготовили места для рыбалки, игры в гольф и яхт-клубы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Около 100 зон отдыха у воды и около 80 пляжей подготовили к летнему отдыху в Московской области в рамках проекта "Лето в Подмосковье", сообщила в пятницу пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

"Все лето в Подмосковье будут проходить культурные мероприятия различных форматов. Запланирован целый ряд масштабных событий, например, фестиваль Чайковского в Клину и "Лето. Музыка. Музей" в Истре, гастрономический "Сыр. Пир. Мир" и "Завтрак в Подмосковье", "Джазовые сезоны" и "Проект. Поэт". Для жителей и гостей области к летнему сезону подготовлены 79 пляжей, оборудованы 96 зон отдыха у воды. Места для рыбалки, игры в гольф и яхт-клубы ждут гостей. В 184 парках можно провести время на свежем воздухе, посетить кинопоказы под открытым небом. Любителей активного отдыха ждут экофермы, конные клубы и 52 глэмпинга и кемпинга", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Как отметили в пресс-службе, в программу "Лето в Подмосковье" вошли несколько традиционных для сезонной повестки проектов, которые были расширены и трансформированы. К примеру, областной гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир" пройдет в Истре, традиционно проходящий в августе, продлится не 3 дня, как обычно, а 10. Он объединит на одной площадке сельское хозяйство, экономику, культуру и досуг.

"Несколько фестивалей в этом году трансформировались, расширились, потому что мы видим динамику и запрос на них от жителей и гостей Московской области. Свою большую программу для нового сезона также подготовили и подмосковные парки - это более 17 тыс. мероприятий в городских округах. И, конечно, для нас крайне важно не снижать темпы развития территорий и сделать все для комфортного пребывания туристов. Встречающие центры, удобные парковки, создание новых рабочих мест, точек притяжения в городах Московской области - все это отвечает на запрос жителей и гостей региона. Лето в Подмосковье будет солнечным и ярким, найти событие по душе смогут люди всех возрастов", - привели в тексте слова министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова.

В министерстве напомнили, что в парках региона уже стартовал первый областной фестиваль современного танца "Город танцует в парках" под руководством хореографа Егора Дружинина. Первый этап проекта собрал более 40 тыс. зрителей. Завершится фестиваль 3 сентября большим гала-концертом и награждением участников.