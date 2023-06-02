2 июня, 09:16

На Кубани продлили штормовое предупреждение по ливням и подъемам рек до 5 июня

Синоптики прогнозируют в регионе ливни с грозой и шквалистый ветер до 25 м/с

КРАСНОДАР, 2 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни с грозой и шквалистый ветер до 25 м/с в Краснодарском крае до 5 июня, продлено штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

"Штормовое предупреждение о прохождении комплекса неблагоприятных метеорологический явлений на территории Краснодарского края. Днем 3 июня и до конца суток, а также в течение суток 4 и 5 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение на Кубани действует с конца мая.

Уточняется, что возможны подъемы уровня воды в реках местами с превышением неблагоприятных отметок в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском, Туапсинском районах и в Геленджике. Ранее на Кубани произошли подтопления в ряде муниципалитетов, комиссии оценивают ущерб. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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