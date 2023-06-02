Эксперт Минздрава объяснил уровень заболеваемости сифилисом в России

Восстановление допандемийных показателей выявления заболевания обусловлено нивелированием медико-экономических последствий пандемии, снятием ограничений и ростом обращаемости за медпомощью, сказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Количество выявленных в России в 2022 году случаев заболеваемости сифилисом сократилось в 8,6 раз в сравнении с 2000 годом.

Об этом в пятницу ТАСС сообщил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев.

"По результатам реализации ряда медицинских и социальных программ отмечается неуклонное снижение заболеваемости сифилисом в РФ. В сравнении с 2000 годом число выявленных в 2022 году случаев заболевания сифилисом сократилось в 8,6 раз", - сказал он.

Так, в 2000 году число выявленных в стране случаев сифилиса составляло 239,4 тыс., в 2005 году - 97,9 тыс., в 2010 году - 63,7 тыс., в 2017 году - 28,6 тыс., в 2018 году - 24,5 тыс., в 2019 году - 22 тыс., в 2020 году - 15,3 тыс., в 2021 году - 21,1 тыс., в 2022 году - 27,8 тыс.

"При этом восстановление допандемийных показателей выявления сифилиса обусловлено нивелированием медико-экономических последствий пандемии COVID-19, снятием ограничений и ростом обращаемости за медицинской помощью", - добавил эксперт.