На Урале в ближайшие три дня прогнозируют град, грозы и до 38 градусов жары

В частности, в Свердловской области в выходные ожидается гроза с сильными порывами ветра до 16 м/с, температура воздуха днем достигнет плюс 31-32 градусов, возможны дожди

ТАСС, 2 июня. Грозы, град и дожди ожидаются в нескольких регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня. В большинстве регионов сохранится аномально жаркая погода, температура воздуха днем достигнет плюс 36-38 градусов, сообщили в пятницу в региональных гидрометцентрах.

"2-3 июня в отдельных районах Свердловской области, 2 июня в отдельных районах Курганской и Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. 2 июня местами в Курганской и Челябинской областях ожидается сильная жара - 36 градусов и выше", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Свердловской области в выходные ожидается гроза с сильными порывами ветра до 16 м/с, температура воздуха днем достигнет плюс 31-32 градусов, возможны дожди. В Курганской области температура ожидается еще выше: до плюс 38 днем. В пятницу ожидаются гроза и дожди, в выходные - без осадков. В Челябинской области в ближайшие три дня ожидаются дожди, грозы с порывами ветра до 13-18 м/с и град, температура воздуха днем поднимется до плюс 33-34.

В Тюменской области, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, потеплеет до плюс 38 градусов, сильные порывы ветра, гроза, дожди. В Югре в ближайшие три дня потеплеет до плюс 25-30 градусов, местами грозы и кратковременные дожди. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа потеплеет до плюс 20-25, местами ожидаются дожди и порывы ветра до 15-20 м/с.