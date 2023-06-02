На "Госуслугах" открылся прием заявлений в колледжи

К сервису подключили более 1 тыс. колледжей в 36 регионах России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сервис по приему заявлений в российские колледжи заработал на портале "Госуслуги". На данный момент к сервису подключены более 1 тыс. колледжей в 36 регионах РФ, говорится в сообщении Минцифры.

"Сервис по приему заявлений в колледжи заработал на "Госуслугах". Документы можно подать в неограниченное количество учебных заведений. Специальности, профессии и форму обучения можно выбрать любые", - сказано в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что к сервису уже подключились 1 129 колледжей в 36 регионах, и, согласно прогнозу министерства, их число после начала приемной кампании будет расти. Сроки подачи заявлений на очную форму обучения для творческих специальностей будут идти до 10 августа, а для остальных специальностей - до 15 августа. "Если останутся свободные места на очную форму обучения, прием документов будет продлен до 25 ноября. Сроки приема на другие формы обучения каждый колледж определяет самостоятельно", - говорится в сообщении.

Чтобы подать заявление в колледж, необходимо указать уровень образования и выбрать колледж, указать особые условия, льготную категорию и индивидуальные достижения, если они есть, после чего проверить персональные данные и данные об образовании и приложить скан-копию или электронный дубликат документа об образовании. "После подачи заявления в личный кабинет на "Госуслугах" будет приходить информация обо всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах", - сообщает министерство.

Для итогового зачисления на выбранную специальность абитуриенту нужно будет подтвердить согласие в личном кабинете и принести оригинал документа об образовании. "Подробно узнать о порядке и сроках приема документов можно на сайте выбранного колледжа", - добавили в Минцифры.