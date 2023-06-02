Голикова вручила российские паспорта двум участникам спецоперации из ЛНР

Вице-премьер поблагодарила участников встречи за то, что они выбрали "путь по защите Родины"

АЛЕКСИН /Тульская область/, 2 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе посещения реабилитационного лагеря для ветеранов специальной военной операции вручила двум участникам СВО из Луганской Народной Республики российские паспорта, передает корреспондент ТАСС.

"Мы узнали, что двое из вас подавали заявление на российское гражданство и до момента приезда сюда не имели возможность его получить, сегодня такая возможность есть. Мы с удовольствием от имени главы государства вручим вам паспорта граждан Российской Федерации", - сказала вице-премьер.

Она поблагодарила участников встречи - ветеранов СВО - за то, что они выбрали "путь по защите Родины". "Мы все приложим возможные и невозможные усилия для того, чтобы вы восстановились, вернулись в социум, чтобы чувствовали себя востребованными", - добавила она.

На территории Республиканской учебно-тренировочной базы "Ока" в Тульской области проходит очередная смена лагеря "Перезагрузка" в рамках проекта "Народного фронта" по сопровождению ветеранов СВО. В ней принимают участие 20 ветеранов - участников СВО из России, Луганской и Донецкой народных республик. В течение недели группы ветеранов будут принимать участие в активных программах по занятию различными видами паралимпийского спорта, общаться с наставниками, участвовать в семинарах, вебинарах и мастер-классах, а также активных формах отдыха, общаться с профессиональными специалистами в области протезирования.