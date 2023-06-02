2 июня, 09:51

В Москве более 24 тыс. девятиклассников примут участие в ОГЭ по иностранному языку

Все задания выполняются на компьютере

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Свыше 24 тыс. девятиклассников сдают 2 и 3 июня основной государственный экзамен (ОГЭ) по иностранным языкам. Участники могут сдать экзамен по английскому, немецкому, французскому или испанскому языку, рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В этом году ОГЭ по иностранному языку сдают более 24 тыс. девятиклассников. Все задания участники выполняют на компьютере. Устную и письменную часть школьники сдают в один день. При этом участник сам решает, с какой части он начнет сдавать экзамен, с устной или с письменной", - сообщил первый замдиректора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Результаты школьники узнают не позднее 10 июня в личном кабинете на портале mos.ru либо в своей образовательной организации. Следующий ОГЭ пройдет 9 июня. В этот день девятиклассники будут сдавать один из двух обязательных экзаменов - по математике.

Полное расписание экзаменов всех периодов и другую полезную информацию можно узнать на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы. 

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