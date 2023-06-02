Премьер Саксонии призвал ограничить ежегодный приток беженцев в ФРГ до 200 тыс. человек

Михаэль Кречмер отметил, что сейчас количество поданных заявлений на получение статуса беженца приближается к 500 тыс.

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Германские власти должны ограничить приток беженцев в страну и принимать ежегодно не более 200 тыс. человек. Об этом заявил в пятницу премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) телеканалу ZDF.

По словам политика, еще во время миграционного кризиса 2015 года стало ясно, что Германия может ежегодно интегрировать до "200 тыс. человек". В настоящий момент количество поданных заявлений на получение статуса беженца приближается к 500 тыс. "Мы хотим проявить солидарность, но наши возможности на пределе", - добавил Кречмер.

Ранее саксонский премьер сказал, что страна находится "на пороге миграционного коллапса", что делает необходимыми значительные коррективы политического курса. По его мнению, отказ федерального правительства в ограничении притока беженцев является "результатом партийных разногласий".