2 июня, 09:45

Суд в Ростовской области на месяц приостановил работу шахты, где произошло задымление

В ходе проверки выявили нарушения требований промышленной безопасности, которые создавали угрозу жизни и здоровья людей, а также могли привести к трагическим последствиям в случае возникновения аварии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд приостановил до 5 июля включительно работу шахты "Октябрьская-Южная", где в четверг произошло задымление, за нарушение требований промышленной безопасности. Об этом журналистам сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

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"Постановлением суда ООО "Шахта "Октябрьская-Южная" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности, заключающегося в запрете использования площадки обогащения угля, состоящей из здания породных бункеров, здания пункта рассева, здания главного корпуса, галерей, здания трансформаторной подстанции 2КТП 2500, здания механического цеха, здания магнетита, за исключением работ, направленных на устранение нарушений требований промышленной безопасности <…> по 5 июля 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе проверки в конце мая специалисты выявили нарушения требований промышленной безопасности, которые создавали угрозу жизни и здоровья людей, а также могли привести к трагическим последствиям в случае возникновения аварии.

"В соответствии со ст. 4.3 ч. 1 п. 1 КоАП РФ суд признал отягчающим административную ответственность обстоятельством повторное совершение однородного административного правонарушения, поскольку 5 августа 2022 года постановлением Октябрьского районного суда ООО "Шахта "Октябрьская-Южная" привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей", - уточнили в ведомстве.

Постановление суда в законную силу не вступило. 

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