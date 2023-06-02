2 июня, 09:46

Guardian: движение поездов в Британии отменили на половине маршрутов из-за стачки

Железнодорожные операторы призвали пассажиров планировать свои путешествия заранее из-за перебоев в работе

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Забастовка британских железнодорожников профсоюза RMT парализовала движение на половине национальных маршрутов. Об этом сообщает газета The Guardian.

"Более 20 тыс. железнодорожников в Англии начали 24-часовую забастовку из-за затянувшегося спора с операторами железнодорожного сообщения по поводу рабочих мест, оплаты труда и [его] условий", - отмечает издание.

В субботу забастовку продолжит Объединенное общество машинистов (Aslef), в результате чего по всему королевству будет курсировать всего лишь 40% поездов. Железнодорожные операторы призвали пассажиров планировать свои путешествия заранее из-за перебоев в работе.

Пятничные акции - это новый этап забастовок, которые начались в среду и повлияли на работу 15 железнодорожных перевозчиков по всей стране.

Волна забастовок, вызванных взлетом инфляции (на 10,5% по итогам прошлого года) и падением реальных доходов, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. В стачках принимают участие железнодорожники, медработники, водители автобусов и представители ряда других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе повысить зарплаты госслужащих до уровня инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет. 

Теги:
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