Треть опрошенных россиян отказалась бы от чтения медиа, где тексты пишет нейросеть

Согласно данным исследования Rambler&Co, респонденты считают, что искусственный интеллект мог бы помочь СМИ в первую очередь в исправлении орфографических и пунктуационных ошибок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Треть россиян рассказали, что перестали бы читать медиа, в котором тексты пишутся искусственным интеллектом (ИИ). Об этом свидетельствуют данные опроса Rambler&Co, который представил исполнительный директор по медиа холдинга Андрей Цыпер в пятницу.

Опрос проводился на ресурсах Rambler&Co в апреле 2023 года, в нем приняли участие более 157 тыс. человек.

"Первый вопрос, на который отвечали наши читатели - "если нейросеть начнет писать тексты, как изменится ваше доверие к СМИ?". В результате 34% сказали, что откажутся от чтения такого СМИ, 25% также говорят, что станет меньше доверия к медиа", - сказал он на сессии "Медиа и технологии" конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Согласно данным исследования, россияне считают, что искусственный интеллект мог бы помочь СМИ в первую очередь в исправлении орфографических и пунктуационных ошибок (68%). Также есть мнение, что новости при помощи нейросетей писались бы быстрее (10%), а у журналистов появилось бы больше времени для подготовки расследований и репортажей (10%). Еще 9% думают, что визуализация материалов стала бы интереснее.

В то же время 36% респондентов высказали мнение, что использование ИИ могло бы навредить СМИ, так как его легко взломать и использовать для распространения фейков. Также 27% считают, что, используя нейросети, журналисты могут "потерять хватку", все тексты станут одинаковыми (21%), уровень грамотности в них снизится (16%). "Большая часть опрошенных в целом считают, что стоит дальше развивать искусственный интеллект, но с ограничениями", - добавил Цыпер.

Восьмая ежегодная конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции.