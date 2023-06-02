Под Петербургом по решению суда отреставрируют старинную деревянную дачу Месмахера

Начались первоочередные противоаварийные работы

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петepбурга добился через суд проведения реставрационных работ в старинной даче архитектора М. Е. Месмахера в Парголово. Как сообщила в пятницу пресс-служба КГИОП, собственник начал противоаварийные работы на историческом объекте.

"На даче Месмахера по разрешению КГИОП начались первоочередные противоаварийные работы", - говорится в сообщении.

Здание, построенное в 1900-1902 годах по проекту архитектора М. Е. Месмахера, находится в Выборгском районе Петербурга на территории объекта культурного наследия федерального значения "Шуваловский парк". По оценке экспертов, дача представляет собой редкий памятник деревянной архитектуры, это единственная сохранившаяся практически без изменений дачная деревянная постройка архитектора М. Е. Месмахера в России.

Историческая дача, признанная памятником регионального значения, была выставлена на торги три года назад, новый владелец объекта вступил в права собственности в декабре 2020 года. В апреле 2022 года во время выездного обследования специалисты КГИОП отметили ухудшение технического состояния памятника.

В КГИОП сообщили, что в марте 2023 года решением Арбитражного суда Свердловской области в полном объеме удовлетворены исковые требования КГИОП обязать собственника в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить работы по консервации здания, в том числе комплекс первоочередных противоаварийных мероприятий. В случае неисполнения решения суда в установленный срок с собственника взыщут 100 тыс. рублей, а в случае дальнейшего неисполнения - по 150 тыс. рублей ежемесячно до фактического исполнения.

На первом этапе работ предусматривается устройство временной кровли, ремонт участков кровли, ограничение несанкционированного доступа внутрь здания, устройство временных конструкций для усиления аварийных участков, восстановление работоспособности системы водостока, сообщили в комитете.