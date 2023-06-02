В Кирове зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе

Норма превышена в 1,4 раза

КИРОВ, 2 июня. /ТАСС/. Специалисты Министерства охраны окружающей среды Кировской области зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 1,4 раза в воздухе в Кирове. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале и.о. министра Тимур Абашев.

"В ночь с 1 на 2 июня мобильная экологическая лаборатория министерства охраны окружающей среды работала в Юго-Западном районе, микрорайоне Знак и в поселке Ганино. В результате исследований воздуха у д. 19 на ул. Широковская в поселке Ганино установлено превышение ПДК по содержанию сероводорода в 1,4 раза", - написал Абашев.

Он отметил, что потенциальные предприятия-загрязнители - объекты федерального надзора, поэтому все собранные материалы специалисты министерства направят в Росприроднадзор и прокуратуру для организации и проведения внеплановой проверки.

Жители юго-западного района Кирова и микрорайона "Озерки" периодически жалуются на задымление и неприятный запах. Также в минувшие выходные на неприятный запах жаловались жители центральной части города.

Ранее в области разработали план мероприятий на ближайшие пять лет по снижению выбросов пахнущих веществ на кировских предприятиях. По данным властей, среди предприятий, которые являются источниками неприятных запахов в Юго-западном районе Кирова, - Кировский биохимический завод, ООО "Биоком", МУП "Водоканал", АО "Агрофирма "Дороничи" и АО "Агрокомбинат племзавод "Красногорский". Сформированы дорожные карты предприятий по снижению уровня выбросов пахнущих веществ на 2023-2027 годы.