В Подмосковье возобновили акцию "Проверь здоровье в парке"

Пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Акцию по проверке состояния здоровья "Проверь здоровье в парке" возобновили в Московской области. В ближайшие выходные выездные профосмотры будут доступны в 17 городских округах, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья в пятницу.

"В прошлом году мы запустили в Подмосковье акцию по проведению выездных профосмотров в парках. И она оказалась востребованной - тогда за сезон свое здоровье на свежем воздухе проверили более 8 тыс. человек. В этом году наши больницы также продолжат выезжать летом в парки. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что 3 и 4 июня проверить свое здоровье в парке смогут жители 17 городских округов, среди которых Люберцы, Дмитров, Раменское и другие. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.