В Китае зафиксировали рекордные температуры

По данным Национального климатического центра, в следующие три дня на большей части южных территорий страны она превысит 35 градусов, а в некоторых районах поднимется выше 40

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Температура во многих регионах Китая превысила максимальные значения за май, что существенно повысило нагрузку на электросети. Об этом сообщает газета The Guardian.

"Метеостанции в 446 точках по всей стране зафиксировали температуру, которая <...> превысила самую высокую из зарегистрированных там ранее", - заявил заместитель директора Национального климатического центра Гао Жун. Согласно информации центра, в следующие три дня на большей части территории Южного Китая температура превысит 35 градусов Цельсия, а в некоторых районах поднимется выше отметки 40 градусов.

Электросети КНР испытывают перегрузки и из-за активного использования кондиционеров, прежде всего в таких мегаполисах, как Шанхай. Так, компания China Southern Power Grid, один из ключевых операторов электросетей, зафиксировала пиковую нагрузку, превысившую 200 млн кВт, на несколько недель раньше, чем обычно.

В марте температура в Ухане и Чжэнчжоу, городах в центральном Китае, на 10 градусов превышала норму для этого времени года. В 2023 году на засушливом севере страны неожиданно было жарче, чем на юге, что по информации издания, обострило экологические проблемы.