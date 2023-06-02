Патриарх Кирилл: православные Украины остаются верными УПЦ из-за искусственности ПЦУ

Глава РПЦ добавил, что Украина не может быть названа "дружественной" по отношению к России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Православные на Украине остаются верными Украинской православной церкви Московского патриархата, потому что чувствуют, что у раскольников "нет благодати", Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана искусственно. Такое мнение в пятницу выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мы знаем, как трудно сегодня быть членом Русской православной церкви, Украинской православной церкви Московского патриархата, какие репрессии обрушиваются на людей, если они осмеливаются сохранять свой духовный выбор. Как для того чтобы разделить и духовно наш народ, была искусственно создана раскольническая группировка, лишенная всякой благодати, ряженые люди, которые не могут быть духовными руководителями народа, потому что нет на них благодати. И народ это чувствует и, несмотря на все репрессии и давление, сохраняет единство с церковью всея Руси", - сказал он в проповеди после литургии в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.

Глава РПЦ добавил, что, несмотря на духовное единство, УПЦ и РПЦ разделены, потому что Украина не может быть названа "дружественным [государством] по отношению к России". По его словам, это произошло, так как те силы, которые всегда работали на разрушение Руси, одержали победу.

"Те раны, которые наносятся Украинской православной церкви Московского патриархата только лишь за то, что они продолжают служение святителя Петра и Алексия, митрополитов Киевских, Московских и всея Руси. Мы будем верить и надеяться, что это лихолетие пройдет, потому что это носит искусственный, привнесенный извне характер. Все то, что происходит, неорганично по отношению к нашей истории, к духовной традиции нашего народа", - пояснил патриарх.