Оперштаб опроверг информацию о попытке ДРГ прорваться на территорию Белгородской области

В региональном штабе рекомендовали получать достоверную информацию о ситуации в официальных источниках

БЕЛГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Информация о попытке украинских диверсионных групп (ДРГ) прорваться на территорию Белгородской области в районе участка Уразово - Вериговка не соответствует действительности. Об этом в пятницу сообщили в региональном оперштабе.

"Информация о попытке прорыва боевиков на территорию региона в районе участка Уразово - Вериговка не соответствует действительности. <...> Информацию не подтверждают пограничное управление ФСБ, совет безопасности Валуйского горокруга, глава администрации горокруга", - говорится в сообщении.

Ранее ложную информацию распространили несколько Telegram-каналов.

В оперштабе Белгородской области напомнили, что не следует доверять непроверенным источникам, и рекомендовали получать достоверную информацию о ситуации в регионе в официальных источниках.