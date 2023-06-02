2 июня, 10:23

Оперштаб опроверг информацию о попытке ДРГ прорваться на территорию Белгородской области

Татьяна Симоненкова/ ТАСС
© Татьяна Симоненкова/ ТАСС

В региональном штабе рекомендовали получать достоверную информацию о ситуации в официальных источниках

БЕЛГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Информация о попытке украинских диверсионных групп (ДРГ) прорваться на территорию Белгородской области в районе участка Уразово - Вериговка не соответствует действительности. Об этом в пятницу сообщили в региональном оперштабе.

Читайте также
Минобороны РФ сообщило о пресечении действий трех ДРГ на купянском направленииВ Курской области опровергли сообщения о прорыве ДРГ на территорию Кореневского района

"Информация о попытке прорыва боевиков на территорию региона в районе участка Уразово - Вериговка не соответствует действительности. <...> Информацию не подтверждают пограничное управление ФСБ, совет безопасности Валуйского горокруга, глава администрации горокруга", - говорится в сообщении.

Ранее ложную информацию распространили несколько Telegram-каналов.

В оперштабе Белгородской области напомнили, что не следует доверять непроверенным источникам, и рекомендовали получать достоверную информацию о ситуации в регионе в официальных источниках. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация