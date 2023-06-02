У собора Василия Блаженного открылся девятый книжный фестиваль "Красная площадь"

Фестиваль пройдет со 2 по 6 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие девятого книжного фестиваля "Красная площадь" состоялось на главной сцене у собора Василия Блаженного в Москве в пятницу. Для гостей и участников фестиваля выступили музыканты - ученики пианиста Бориса Березовского, передает корреспондент ТАСС.

В приветственном слове президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин поздравил всех любителей книги и чтения с началом одного из крупнейших российских книжных фестивалей страны, а также поблагодарил инициаторов его создания. "Скажу откровенно, были сомнения, примет ли Красная площадь, кроме парада и некрополя, нашу книгу. Примет. Даже пандемия и нынешние события не помешали. Второе, что мне очень приятно, книжный фестиваль из Москвы пошел дальше по всей стране: это и мой родной Питер - Ленинград, это сегодня и Владивосток, это Астрахань, это Сибирь. Здорово, что в нашем фестивале сегодня принимают участие новые субъекты РФ. Будут специальные площадки, чтобы узнали о подвиге этих людей", - сказал Степашин.

Он напомнил, что следующий год станет для фестиваля юбилейным, "Красная площадь" отметит свое 10-летие. Также в 2024 году Россия будет отмечать 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. "Я абсолютно убежден, что книга к этому времени будет лучше, краше и дешевле, а небо будет мирным", - добавил глава РКС.

Поздравил участников и гостей столицы с началом работы фестиваля советник президента России по культуре Владимир Толстой. "Смотрю в зрительный зал и вижу тоже людей под зонтиками, но в этот раз они прячутся нет о дождя, как это было несколько лет подряд, а от солнечных лучей. Поэтому, с солнечным днем вас, с началом лета и с прекрасным праздником, который мы ждем из года в год, днем литературы, книги, издательской деятельности на Красной площади, в самом сердце Москвы", - сказал он.

В этом году "Красная площадь" пройдет со 2 по 6 июня и продлится на один день дольше. В беседе с журналистами советник президента по культуре назвал фестиваль уникальным явлением - праздником книги, мудрости, поэзии, музыки и театра в несколько дней. "Мне кажется, что это очень символично и правильно, особенно сейчас, в эти дни, когда очень важно поддержать дух людей и дать понять, в том числе и, наверное, нашим недоброжелателям, показать, что настоящая, полноценная культурная, интеллектуальная жизнь не только не прекращается, а приобретает вот такие формы, как фестиваль книги на Красной площади", - сказал Толстой.

Торжественное открытие завершилось на Главной сцене выступлением учеников пианиста Бориса Березовского. Музыканты исполнили сочинения Сергея Рахманинова, Фрица Крейслера, Феликса Мендельсона, Петра Чайковского, Эдварда Грига и Франца Шуберта.

О фестивале

Участие в фестивале примут около 400 издательств, для посетителей запланирована обширная культурно-образовательная программа, включающая 500 мероприятий. Это презентации книг, встречи с писателями, музыкальные программы и театральные постановки, мастер-классы и лекции. По традиции на фестивале работают 13 тематических площадок. В дни фестиваля книги на Красной площади можно приобрести на 20% дешевле, чем в книжных магазинах.

Книжный фестиваль "Красная площадь" ежегодно проходит в центре Москвы, его тематические площадки занимают пространство от Исторического музея до храма Василия Блаженного. Организаторами выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российский книжный союз.

ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.