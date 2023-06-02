В РПЦ назвали "шагом к справедливости" передачу "Троицы" церкви

Настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский пояснил, что Андрей Рублев писал ее для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Возвращение Русской православной церкви иконы "Троица" Андрея Рублева является важным шагом к справедливости, потому что Рублев писал ее для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС настоятель храма мученицы Татианы при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

В пятницу в РПЦ сообщили, что икона Рублева будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. Она будет под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима. Ранее в Минкультуры РФ уточняли, что позже образ займет историческое место в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

"Очень важный и нужный шаг к справедливости сделан в нашем обществе и стране. Я бы сравнил это с тем, что было в 1943 году во времена войны, когда Сталин понял, что без этой метафизической подкорки, духовной части война не будет выиграна", - сравнил священнослужитель.

1943 год стал временем частичной остановки гонений на церковь со стороны советского государства. Тогда в Кремль были вызваны митрополиты Русской православной церкви, после чего произошло избрание нового патриарха, воссоздание духовных школ и амнистия ряда осужденных священнослужителей.

Место иконы

"Он [Рублев] писал ее не для музея, прекрасного, замечательного музея Третьяковки, а именно для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. В гробу мощи Рублева переворачиваются от того надругательства над этой иконой, которая была произведена во времена советской власти", - возмутился Владимир Вигилянский.

Протоиерей отметил, что сейчас есть все возможности для правильного содержания иконы в храмах и, тем более, в Троице-Сергиевой лавре. Он привел в пример иконостас Троицкого собора лавры, который написан в те же годы, что и икона "Троица".

"Раньше икона висела на музейной стене, это другое обстоятельство. Нельзя было молиться перед иконой, нельзя было организовать службу, теперь это возможно. <...> Мы, верующие люди, считаем, что иконы, которые находятся особенно в запасниках музейных, там для них очень хорошая, богатая, но тюрьма", - добавил он.