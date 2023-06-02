В Москве за сутки к марафону "100 дней здоровья" присоединились около 2 тыс. человек

Планируется продолжить набирать участников и создать удобную экосистему поддержки здоровья

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Марафон "100 дней здоровья" стартовал в Москве во второй раз, за сутки к нему уже присоединились порядка 2 тыс. человек. Об этом в рамках пресс-конференции в ТАСС сообщила директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения столицы Елена Аксенова.

"Мы не могли организовать марафон без серьезной научной подготовки. Поэтому, когда появилась идея о проведении марафона и привлечении населения к активному образу жизни, мы стали смотреть, какие есть успешные практики проведения подобных марафонов в мире. Мы проанализировали более 100 различных марафонов о здоровом образе жизни в России и мире. И мы использовали лучшие практики при создании нашего марафона. <...> Мы открыли марафон 1 июня, и уже порядка 2 тыс. человек зарегистрировалось на 9 часов утра сегодня", - сказала Аксенова.

Она отметила, что планируется продолжить активно набирать участников в марафон и создать удобную экосистему поддержки собственного здоровья.

"Мы проводим марафон летом, потому что это самое удобный период, когда можно использовать все городские локации для того, чтобы максимально развить физическую активность москвичей. Мы не хотим марафоном заменить жизнь человека, а научить его самостоятельно вести здоровый образ жизни", - добавила Аксенова.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в марафоне "100 дней здоровья" приняли участие более 6 тыс. москвичей. Они получили информацию о здоровом образе жизни, посмотрели вебинары и мастер-классы с практикующими врачами и звездами телевидения. 98% слушателей внедрили полезные привычки в свою жизнь, 90% научились справляться со стрессом, а у 70% улучшилось качество сна. За время марафона участники прошли почти 5 млн км.