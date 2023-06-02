МАГАТЭ направила медиков на украинские АЭС

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. МАГАТЭ направила специалистов на украинские АЭС в рамках программы по оказанию медицинской помощи их персоналу. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"Эксперты МАГАТЭ сейчас направляются на ряд АЭС Украины, чтобы предоставить необходимое медицинское оборудование и помощь", - написал Гросси в Twitter.
В апреле глава МАГАТЭ сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах создания программы по оказанию медицинской помощи сотрудникам всех украинских АЭС.