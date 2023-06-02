2 июня, 10:53
Военная операция на Украине

МАГАТЭ направила медиков на украинские АЭС

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что они предоставят необходимое медицинское оборудование и помощь

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. МАГАТЭ направила специалистов на украинские АЭС в рамках программы по оказанию медицинской помощи их персоналу. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

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"Эксперты МАГАТЭ сейчас направляются на ряд АЭС Украины, чтобы предоставить необходимое медицинское оборудование и помощь", - написал Гросси в Twitter.

В апреле глава МАГАТЭ сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах создания программы по оказанию медицинской помощи сотрудникам всех украинских АЭС. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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