МАГАТЭ направила медиков на украинские АЭС

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что они предоставят необходимое медицинское оборудование и помощь

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. МАГАТЭ направила специалистов на украинские АЭС в рамках программы по оказанию медицинской помощи их персоналу. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"Эксперты МАГАТЭ сейчас направляются на ряд АЭС Украины, чтобы предоставить необходимое медицинское оборудование и помощь", - написал Гросси в Twitter.

В апреле глава МАГАТЭ сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах создания программы по оказанию медицинской помощи сотрудникам всех украинских АЭС.