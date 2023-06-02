Мишустин возложил цветы к памятнику одному из руководителей атомного проекта СССР Харитону

Премьер-министра России сопровождали в том числе вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Росатома Алексей Лихачев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

САРОВ, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику первому научному руководителю Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Юлию Харитону.

Премьер возложил букет красных роз. Его сопровождали, в том числе, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Росатома Алексей Лихачев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Памятник академику Харитону был открыт 27 февраля 2004 года в день празднования его 100-летия. Автор памятника - академик Российской академии художеств, ректор Санкт-Петербургской художественной академии Альберт Чаркин.

Харитон - физик и физико-химик, один из руководителей советского атомного проекта, академик Академии наук СССР, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Сталинских премий.

Фундаментальные исследования, выполненные под руководством и при непосредственном участии Харитона, обеспечили советской науке приоритет в нескольких областях современной физики и техники. Под его руководством были созданы новейшие образцы отечественной техники, имеющие исключительно важное значение для обороноспособности страны.