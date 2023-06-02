В номенклатуру Минздрава добавили должности нейропсихолога и эргоспециалиста

В пресс-службе министерства сообщили, что также издали новые квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минздрав России обновил номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. В нее добавлены такие должности, как нейропсихолог и эргоспециалист, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства.

"Номенклатурой должностей введены должности врача выездной бригады скорой медицинской помощи, медицинского логопеда, нейропсихолога, специалиста по физической реабилитации (кинезиоспециалиста), специалиста по эргореабилитации (эргоспециалиста), должности, которые могут занимать специалисты, имеющие высшее медицинское образование по направлению подготовки "Сестринское дело", - сказали в пресс-службе.

Также изданы новые квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием. Документы учитывают положения порядков оказания медицинской помощи по соответствующим профилям и профессиональных стандартов. Они вступают в силу с 1 сентября 2023 года.

"Новые квалификационные требования дополняют требования к уровню профессионального и дополнительного профессионального образования по 66 специальностям (по 20 специальностям - в части профессионального образования, по 55 - в части расширения перечня специальностей, при наличии пройденной интернатуры / ординатуры, по которым возможно пройти профессиональную переподготовку). Кроме этого, вводятся квалификационные требования к должностям специалистов с высшим немедицинским образованием", - уточнили в пресс-службе.