В Югру прилетел самолет Бе-200 для тушения лесных пожаров в Кондинском районе

Площадь лесных пожаров в Кондинском увеличилась за сутки вдвое, до более чем 3,2 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Самолет Бе-200 прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ для тушения лесных пожаров в Кондинском районе, где введен режим ЧС. Об этом сообщается в аккаунте ГУ МЧС по Югре во "ВКонтакте".

"В Югру прибыл самолет-амфибия Бе-200 для тушения лесных пожаров в Кондинском районе", - сказано в сообщении.

Площадь лесных пожаров в Кондинском увеличилась за сутки вдвое, до более чем 3,2 тыс. га.

В Кондинском районе из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации, ограничено движение транспорта в связи с задымлением из-за лесных пожаров на участке дороги из Урая в Междуреченский.

Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.