В трех районах Северной Осетии из-за ливней пострадала треть посевов

В основном пострадали посевы кукурузы

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июня. /ТАСС/. Треть посевов пострадала в трех районах Северной Осетии из-за ливней. В Алагирском, Дигорском и Ирафском районах частично или полностью повреждены 1 тыс. и более га посевов, сообщил ТАСС директор ГКУ "Управление сельского хозяйства РСО-Алания" Валерий Баразгов.

"В Дигорском районе частично или полностью пострадали посевы на площади 1 тыс. га, в Алагирском и Ирафском районах - по 1,2 тыс. га. Это по 10% из всех засеянных площадей в каждом районе", - сказал Баразгов.

По его словам, в основном пострадали посевы кукурузы. В каких-то местах будут вновь проводить посев. На некоторых полях из-за большого количества воды трудно определить ситуацию и проехать к ним.

За последние два дня в районах выпала почти месячная норма осадков.

По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, в настоящее время в отдельных районах республики прогнозируются сильные дожди, грозы с усилением ветра 20-25 м/с.