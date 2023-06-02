В Новосибирской области осенью появится туристическая экотропа протяженностью 15 км

По маршруту будут установлены беседки, тематические арт-объекты, оборудован причал для сплавов, разработан аудиогид, а также появятся нестбоксы - искусственные гнездовья для сов и других птиц

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Туристско-информационная экотропа с историческими объектами и искусственными гнездовьями для сов появится в октябре 2023 года на месте слияния двух рек возле старейшего села Новосибирской области, основанного в 1644 году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства экономического развития региона.

"Поддержку получил проект создания туристско-информационной экотропы в Маслянинском районе "Суенга. Легенды и были древней земли" на месте слияния рек Бердь и Суенга возле старейшего села Новосибирской области, основанного в 1644 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС пояснили, что общий объем средств, выделенных на проект, - более 1,7 млн рублей. Тропу протяженностью 15 км можно будет пройти пешком или на велосипеде. Среди объектов, которые смогут увидеть туристы в ходе маршрута, - самый длинный подвесной мост в Новосибирской области, длиной 254 м, через реку Суенга, Суенгинский маслосырзавод, построенный в 1928 году, скала с крестом на месте суенгинской церкви, а также место, где согласно легенде, захоронен Хан Кучум (сибирский хан, потомок Чингисхана).

Уточняется, что по маршруту будут установлены беседки, тематические арт-объекты, оборудован причал для сплавов, разработан аудиогид, а также появятся нестбоксы - искусственные гнездовья для сов и других птиц.

В пресс-службе рассказали, что всего семь районов области получат в этом году субсидии из регионального бюджета на развитие сферы туризма, инфраструктуры досуга и отдыха. Всего будет выделено 44,9 млн рублей. Среди проектов, получивших поддержку, - капитальный ремонт здания Петропавловского краеведческого музея им. Н. М. Бахмацкого в краснозерском районе, обновление оборудования Историко-краеведческого музея им. Н. Я. Савченко" в Татарском районе, обустройство прибрежной территории реки Нижний Сузун при Екатерининской площади в Сузунском районе, создание туристической зоны на границе с Алтайским краем в Черепановском районе и так далее.