2 июня, 12:19

Слуцкий назвал ошибкой отмену обязательного изучения второго иностранного языка в школах

Лидер ЛДПР назвал это решение "еще одним ударом по нашей молодежи"

УФА, 2 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает ошибкой отмену обязательного изучения в школах второго иностранного языка. Как заявил депутат на встрече со студентами Уфимского нефтяного технического университета в пятницу, он планирует обсудить этот вопрос с Минпросвещения и Минобрнауки.

Второй иностранный язык перестает быть обязательным для изучения в тех классах, которые будут переведены на обучение по обновленным государственным стандартам. Необходимость его преподавания теперь будет определяться учебным заведением с учетом мнения родителей.

"Если мы должны подготовить современную молодежь, высококвалифицированную, которая может работать в любой стране мира, в крупнейших корпорациях, в наших корпорациях, нашей внешней политике, должно быть два иностранных языка. Я беру на контроль, переговорю с министром просвещения и министром науки", - сказал Слуцкий, отвечая на вопросы из зала.

"Я немножко удивлен. С будущего учебного года, вы говорите, прекращается изучение второго иностранного языка, это ошибка, еще один удар по нашей молодежи", - добавил политик. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичОбразование
© Информационное агентство ТАСС
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