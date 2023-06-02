Во Львовской области демонтировали еще один памятник советским солдатам

Cнос аналогичного монумента планируется в селе Каменском Береговского района Закарпатской области

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Памятник советским солдатам демонтирован в поселке Нижанковичи Самборского района Львовской области на западе Украины. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина", опубликовав фото, где от монумента остался лишь постамент.

По информации канала, снос аналогичного монумента планируется в селе Каменском Береговского района Закарпатской области.

На прошлой неделе в западных регионах Украины демонтировали девять памятников советским солдатам: по четыре во Львовской и в Закарпатской областях и один в Ивано-Франковской области.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тысячи монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников Александру Пушкину, 9 - Максиму Горькому, 4 - Александру Суворову и еще 4 - Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.