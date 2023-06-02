Прокуратура назвала причину подтопления плавучего ресторана на Неве в Петербурге

Инцидент произошел из-за повреждения корпуса понтона при ледоходе из-за низкого качества бетонного основания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Причиной подтопления в марте ресторана "Серебряный кит" на Неве в Санкт-Петербурге стало повреждение корпуса понтона при ледоходе из-за низкого качества бетонного основания. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Прокурорская проверка показала, что причиной подтопления стало повреждение корпуса понтона в ходе ледохода из-за низкого качества бетонного основания и ремонта его стенок, проведенного в 2022 году. В результате бездействия судовладельца по подъему дебаркадера имеется угроза безопасности судоходства на реке Неве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Санкт-Петербургский транспортный прокурор направил в суд иск с требованиями признать бездействие собственника дебаркадера (ООО "Фарсей) незаконным, обязать его поднять и освободить акваторию Невы.

Инцидент произошел 27 марта. Из-за течи дебаркадер сильно накренился на левый борт. По данным из открытых источников, ресторан по прямому назначению не работал. В картотеке арбитражных дел имеется информация о том, что в 2016 году компания - собственник "Серебряного кита" арендовала у города участок набережной Невы на проспекте Обуховской Обороны напротив парка имени Бабушкина, в 2018 году - прилегающий участок акватории. В октябре 2021 года фирма проиграла иск СПб ГБУ "Мостотрест" о взыскании 3 млн рублей задолженности и неустойки по платежам за аренду набережной, в декабре 2022 года арбитраж взыскал с владельцев дебаркадера еще 2 тыс. рублей долга и пени за аренду акватории, соответствующий договор был расторгнут.

Как сообщал ранее Росприроднадзор, на момент происшествия разрешительная документация в части права пользования водным объектом у владельца дебаркадера оформлена.