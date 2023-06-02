В программу ко Дню эколога в Москве включили около 100 мероприятий

Основной площадкой празднования станет природно-исторический парк "Москворецкий"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Около 100 мероприятий планируется провести в экоцентрах и на природных территориях Москвы с 3 по 12 июня в рамках приуроченной ко Дню эколога программе "Эковертикаль", сообщил в пятницу журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Наши сотрудники Мосприроды подготовили масштабную программу "Эковертикаль" ко Дню эколога. С 3 по 12 июня запланировано провести порядка 100 <...> мероприятий в экоцентрах и на природных территориях города. Почти во всех округах состоятся 18 крупных праздничных мероприятий, жителей столицы ждут викторины, экскурсии, экозабеги, мастер-классы, выставки, игры, акции и другие бесплатные экологические занятия", - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что основной площадкой празднования Дня эколога станет природно-исторический парк "Москворецкий".

Также, по словам руководителя департамента, в программе проведения мероприятий запланировано торжественное награждение победителей и призеров Московской олимпиады школьников по экологии.