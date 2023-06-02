Песков не стал комментировать отказ суда снять статус иноагентов с некоторых артистов

Речь идет о блогере Илье Варламове, телеведущем Максиме Галкине, артисте и музыканте Семене Слепакове

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решения суда оставить некоторых артистов в статусе иностранных агентов.

В пятницу Замоскворецкий суд Москвы отклонил иски блогера Ильи Варламова, телеведущего Максима Галкина, артиста и музыканта Семена Слепакова (признаны в РФ иноагентами) к Министерству юстиции РФ с требованием снять этот статус.

"В настоящий момент речь идет о судебных решениях, которые я не могу комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля напомнил, что тема снятия статуса иноагента неоднократно обсуждалась, в том числе на экспертном уровне, а также на заседаниях Совета по правам человека с участием президента РФ Владимира Путина.