Росгвардия и служба безопасности храма Христа Спасителя обеспечат безопасность "Троицы"

В РПЦ ранее сообщили, что икона Рублева будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Росгвардия и служба безопасности храма Христа Спасителя обеспечат безопасность иконы "Троица" Андрея Рублева, пока она будет находиться в храме. Об этом ТАСС сообщил источник в Русской православной церкви.

"Безопасность во время нахождения иконы в храме Христа Спасителя будет обеспечиваться Росгвардией и службой безопасности храма", - сообщили в РПЦ.

Ранее в пятницу в РПЦ уточнили, что икона Рублева будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. Она будет под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима.

"Троица" была написана Рублевым в первой четверти XV века, является одним из шедевров русского иконописного искусства. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о том, что "Троица" будет возвращена церкви. Позже в Минкультуры РФ сообщали, что образ будет выставлен для общенародного поклонения 4 июня, на День Святой Троицы, в столичном храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.