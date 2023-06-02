Белоруссия и РФ заключили соглашение о сотрудничестве в области авиапоиска и спасания

Стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия заключили соглашение о сотрудничестве в области авиапоиска и спасания. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МЧС.

"Сегодня в Москве в рамках официального визита первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев встретился с главой Росавиации Александром Нерадько. В ходе рабочей встречи стороны подписали соглашение в области авиационного поиска и спасания и обсудили перспективные направления сотрудничества", - говорится в сообщении.

Постановление о необходимости заключения соответствующего соглашения с РФ Совет министров Белоруссии принял в конце октября 2022 года.