2 июня, 12:00

Белоруссия и РФ заключили соглашение о сотрудничестве в области авиапоиска и спасания

Стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия заключили соглашение о сотрудничестве в области авиапоиска и спасания. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МЧС.

"Сегодня в Москве в рамках официального визита первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев встретился с главой Росавиации Александром Нерадько. В ходе рабочей встречи стороны подписали соглашение в области авиационного поиска и спасания и обсудили перспективные направления сотрудничества", - говорится в сообщении.

Постановление о необходимости заключения соответствующего соглашения с РФ Совет министров Белоруссии принял в конце октября 2022 года. 

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