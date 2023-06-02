ЛДПР внесла законопроект об учете времени, проведенного в СИЗО после приговора

Один день нахождения в следственном изоляторе после вступления в силу приговора и до направления к месту отбывания наказания предлагается засчитывать за один день отбывания наказания в тюрьме

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается засчитывать в срок отбывания наказания время, которое осужденный провел в следственном изоляторе после вступления приговора в силу. Документ размещен в пятницу в думской базе данных.

Авторы инициативы отмечают, что нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ не закрепляют положения, регулирующие учет времени нахождения осужденных к принудительным работам или лишению свободы в следственном изоляторе после вступления приговора суда в законную силу и до направления к месту отбывания наказания.

Законопроектом статью 60.3 (исчисление срока принудительных работ) предлагается дополнить положением о том, что в срок принудительных работ засчитывается время нахождения осужденного в следственном изоляторе до направления его в исправительный центр под конвоем из расчета один день нахождения в следственном изоляторе за два дня принудительных работ.

Статью 75 (направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания) предлагается дополнить соответствующими положениями. Так, один день нахождения в следственном изоляторе после вступления в силу приговора и до направления к месту отбывания наказания предлагается засчитывать за один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима, за полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима, за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Также предлагается время нахождения осужденного в следственном изоляторе до направления его к месту отбывания наказания засчитывать в срок лишения свободы из расчета один день за один день в отношении осужденных при особо опасном рецидиве преступлений и осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 25 лет.