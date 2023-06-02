В Оренбургской области заработала система мониторинга лесных пожаров

На территории региона установлено 13 видеокамер вдоль поймы реки Урал - от Илека до Медногорска и еще одна в Ташле в Тюльганском районе

ТАСС, 2 июня. Система мониторинга ландшафтных пожаров "Лесохранитель" заработала в Оренбуржье, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Запустили в Оренбуржье систему "Лесохранитель". Мониторинг ландшафтных пожаров теперь ведут специальные видеокамеры, установленные на вышках сотовых операторов. Информация с них в круглосуточном режиме передается на пункты региональной диспетчерской службы лесной охраны и в районные лесничества. В случае возгорания пожарные в реальном времени видят координаты термоточки", - написал губернатор

На территории региона установлено 13 видеокамер вдоль поймы реки Урал - от Илека до Медногорска и еще одна в Ташле в Тюльганском районе. Дальность обзора каждой камеры составляет до 40 км. Сейчас видеонаблюдением охватили самые пожароопасные леса региона, позже планируется распространить наблюдение на весь лесной фонд.

"С запуском системы видеомониторинга рассчитываем значительно сократить время обнаружения очагов возгорания, а, значит, сохранить лес. В нашем степном краю это особенно важно", - отметил Паслер.

Сейчас территории гослесфонда постоянно патрулируются, проводится противопожарное обустройство лесов и санитарная очистка. По итогам 2022 года в Оренбуржье в четыре раза сократилось число лесных пожаров по сравнению с предыдущим годом. Площадь лесов, пострадавших от огня, за год сократилась в пять раз.