2 июня, 12:52,
обновлено 2 июня, 13:03

Источник сообщил о готовности капсулы для экспонирования "Троицы"

Ее скоро разместят в храме Христа Спасителя, заявил собеседник агентства

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Капсула для экспонирования иконы "Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя (ХХС) уже готова и скоро будет размещена в соборе. Об этом в пятницу журналистам сообщил источник.

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"С 4 по 18 июня храме Христа Спасителя "Троица" Рублева будет храниться в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Капсула уже готова и в ближайшее время будет установлена в соборе. Температурный режим будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на изменения внешних и внутренних тепловых показателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оптимальная температура для нахождения иконы внутри ХХС составляет 20-21 градусов. Система мониторинга тестируется уже больше недели и работает устойчиво. 

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