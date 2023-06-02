Росреестр намерен убрать с публичной кадастровой карты РФ зоны археологического наследия

Решение приняли для соблюдения требований Минкультуры о закрытии отдельных сведений об объектах археологического наследия

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Росреестр планирует исключить сведения об объектах и границах зон археологического наследия из публичных кадастровых карт РФ. Проект соответствующего приказа был опубликован в пятницу на едином портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проектом приказа предлагается исключить возможность воспроизведения на публичных кадастровых картах сведений о границах территорий объектов археологического наследия, а также зон объектов археологического наследия", - говорится в документе.

Это делается для соблюдения требований Минкультуры РФ о закрытии отдельных сведений об объектах археологического наследия, поясняется в документе. Границы зон археологического наследия будут отображаться на дежурных кадастровых картах.

Вместе с тем Росреестр в проекте приказа намерен вывести на публичных кадастровых картах границы территорий, зарезервированные для государственных или муниципальных нужд, и участки, на которых устанавливается публичный сервитут. Также на открытых картах появятся сведения о лесопарковых зеленых поясах, Байкальской природной территории и ее экологических зонах.

Согласно плану Росреестра, после принятия приказ вступит в силу тогда, когда регулирующий сейчас этот вопрос приказ Минэкономразвития России от 17.03.2016 № 145 будет признан утратившим силу.