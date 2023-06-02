Times: рекордное с 2018 года число британских военных недовольно условиями службы

По данным газеты, многие военнослужащие остались разочарованы тем, что им предложили повысить оклады лишь на 3,75%, в то время как инфляция по итогам 2022 года составила 10,5%

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Лишь 42% военнослужащих ВС Великобритании удовлетворены уровнем своей зарплаты и предлагаемыми жилищными условиями, что является рекордно низким показателем за последние пять лет. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на социологические исследования Минобороны Соединенного Королевства.

Как отметило издание, многие британские военнослужащие остались разочарованы тем, что в 2023 году им предложили повысить оклады лишь на 3,75%, в то время как инфляция в стране по итогам 2022 года составила 10,5%. Ежегодный опрос Минобороны Великобритании свидетельствует о том, что только трое из десяти британских военных считают справедливым уровень своей зарплаты.

Газета подчеркнула, что в общей сложности порядка 46% британских военнослужащих оказались довольны своими условиями проживания. Кроме того, только каждый пятый военный удовлетворен скоростью и качеством проведения ремонтных работ в служебном жилье. "Пока министры сокращают размер британской армии до наименьших показателей со времен Наполеона, военнослужащие и их семьи вынуждены жить в домах с плесенью, сыростью и протекающими крышами", - сказал теневой министр обороны, представляющий Лейбористскую партию, Джон Хили.

По мнению эксперта аналитического центра Civitas Роберта Кларка, отсутствие реального роста зарплат и проблемы с жильем не только отталкивают от военной службы потенциальных новобранцев, но и приводят к участившимся случаям ухода все большего числа британских военнослужащих из рядов ВС. В свою очередь представитель Минобороны королевства заявил, что "благополучие военнослужащих является первоочередной задачей", а проведенный опрос показал, над чем ведомству "необходимо работать".

Общая численность ВС Соединенного Королевства составляет порядка 145 тыс. человек. По информации газеты Daily Mirror, свыше 16 тыс. британских военнослужащих покинули в 2022 году ряды вооруженных сил, что стало максимальным показателем за последние шесть лет. При этом число новобранцев, согласно таблоиду, составило 12 тыс., что на 5 тыс. меньше, чем в 2021 году. В качестве основной причины увольнения со службы военные называют некомфортные жилищные условия и отсутствие реального роста заработной платы.