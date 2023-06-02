В пресс-службе Михалкова опровергли информацию о его госпитализации

Сообщение о госпитализации режиссера ранее распространил Telegram-канал "112"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков не госпитализирован, информация об этом недостоверна, сообщили ТАСС в пресс-службе режиссера в пятницу.

"Данная информация не соответствует действительности", - сказал представитель Михалкова.

Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация о госпитализации Михалкова.

Михалкову 77 лет. Является обладателем "Оскара", также он полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Михалков появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Как режиссер снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне. Среди самых известных фильмов Михалкова - "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни И.И. Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви" и "Утомленные солнцем".