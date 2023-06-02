Выехавшие из Шебекинского округа могут бесплатно получить необходимые лекарства

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отметил, что если человек нуждается в медпомощи и не получил ее, то может написать ему лично

ТАСС, 2 июня. Все жители Шебекинского городского округа Белгородской области, эвакуированные из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут бесплатно получить необходимые лекарства и медицинские услуги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

"Обращаюсь к жителям Шебекинского городского округа - если вам требуется медицинская помощь, нужны лекарственные препараты, и вы находитесь в ПВР, на месте работают наши медицинские сотрудники, обратитесь к ним, все вопросы будут решены. Если вы сейчас проживаете вне ПВР, нужно обращаться в поликлинику по месту жительства: в кабинет неотложной помощи или к заведующему поликлиникой", - написал он

Иконников добавил, что если человек нуждается в медпомощи и не получил ее, то может написать ему лично.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в пунктах временного размещения в регионе находятся более 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа, эвакуированных из-за обстрелов ВСУ.