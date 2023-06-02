Кабмин утвердил новые правила ведения единой базы данных донорства крови

Правила вступают в силу с 1 сентября

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новую версию правил ведения единой базы данных донорства крови и ее компонентов, разработанные Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ФМБА.

"Правительство утвердило разработанные ФМБА России правила ведения единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов", - говорится в сообщении.

Новая версия правил, подготовленная взамен принятого ранее постановления правительства "О ведении единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов", расширяет функционал базы. Правила вступают в силу с 1 сентября 2023 года.

"Документ в полной мере учитывает все современные решения в области информационных технологий и направлен на реализацию задач цифровой трансформации и принципов клиентоцентричности. База донорства обеспечивает в режиме реального времени получение исчерпывающей информации о донорах, совершенных донациях, абсолютных и временных противопоказаниях к донорству, заготовке компонентов крови (плазмы крови) в целях производства жизненно важных лекарственных препаратов, клиническом применении заготовленных компонентов крови (переливаниях)", - говорится в сообщении.

Правила закрепляют обмен данными с "Госуслугами". Таким образом, у доноров есть доступ к государственным услугам и сервисам.

О базе донорства

Сейчас к базе донорства подключены более 300 объектов обращения донорской крови и ее компонентов, 260 специализированных медицинский учреждений, более 1,7 тыс. учреждений, осуществляющих клиническое применение компонентов крови, а также организации, осуществляющие заготовку лекарственных препаратов из плазмы крови.

"База донорства это: более 1,3 млн доноров в год, более 3 млн донаций в год (15 тыс. донаций в день), более 1,1 млн протоколов трансфузий", - добавили в пресс-службе.