Фестиваль "Движение первых" в 2024 году может стать международным

По словам председателя правления Григория Гурова, в мероприятиях фестиваля очно приняли участие более 200 тыс. человек

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Фестиваль Российского движения детей и молодежи "Движение первых" (РДДМ) в следующем году может стать международным и собрать детей из нескольких десятков стран. Об этом в пятницу сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров в рамках фестиваля, проходящего с 1 по 2 июня на ВДНХ в Москве и в других регионах РФ.

"У нас уже более 200 тыс. человек, которые пришли и очно поучаствовали в мероприятиях. Мы будем продолжать делать фестивали детства. Я думаю, в следующем году это будет международный фестиваль, потому что будем его проводить после фестиваля молодежи. В этом году у нас 100 ребят из Белоруссии, в следующем году постараемся несколько десятков стран пригласить", - сказал он.

Фестиваль РДДМ, приуроченный ко Дню защиты детей, проходит 1 и 2 июня в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера "Таврида" (Крым), образовательного центра "Машук" (Ставропольский край) и мастерской управления "Сенеж" (Московская область). В рамках фестиваля открылись проекты "Академия первых" и "Зарница 2.0", состоялись финал всероссийского фестиваля "Российская школьная весна", профориентационное реалити-шоу "День дублера", кастинг в мюзикл, презентация сводного детского хора, квест "Возьми с собой лето".