VK Fest запустил программу экологических инициатив ко Всемирному дню окружающей среды

Среди них раздельный сбор мусора, капшеринг, точки для мытья посуды, экологические лекции

VK Fest расширил программу зеленых инициатив и организовал раздельный сбор мусора, капшеринг, точки для мытья посуды, экологические лекции от экспертов, сообщила пресс-служба "ВКонтакте" в пятницу.

"Инклюзивность и экологичность - важнейшие принципы фестиваля. Мы знаем, что любые изменения всегда надо начинать с себя, важно вдохновлять и воодушевлять других своим примером", - рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

В Москве и Петербурге волонтеры движения "РазДельный Сбор" организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья. Гости фестиваля смогут купить многоразовые брендированные стаканы с символикой VK Fest, для которых в Парке Горького оборудуют точки для мытья.

Все желающие также смогут посетить экологический лекторий от VK Добра, где эксперты обсудят экопривычки жителей России, а также поддержать благотворительные организации.

Ранее VK Fest анонсировал финальный лайнап в пяти городах. В список вошли более 100 артистов, в том числе ANNA ASTI, МОТ, HammAli & Navai, Элджей, Баста, Клава Кока и многие другие. Зрители смогут побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первыми увидеть технологические новинки, всем желающим будут доступны фотозоны и анимационные шоу.