Отличники приграничных школ Курской области получат красные аттестаты без ОГЭ

Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что 1 246 выпускников получат документы на основании промежуточной аттестации, 147 из них - аттестаты с отличием

ТАСС, 2 июня. Выпускники школ приграничных районов Курской области, которые учились на "отлично", получат красные аттестаты без сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Выпускники девятых классов из приграничных районов Курской области, которые закончили учебный год с отличными оценками, получат красные аттестаты без сдачи основного государственного экзамена. Все девятиклассники приграничья по окончании учебного года не сдают ОГЭ", - написал он.

По данным Старовойта, 1 246 выпускников получат документы на основании промежуточной аттестации, 147 из них - аттестаты с отличием.

Губернатор региона добавил, что в Курской области шесть граничащих с Украиной муниципалитетов, в которых 113 общеобразовательных организаций - 88 школ и 25 филиалов, на которые в 2023 году распространяется особый порядок проведения государственной итоговой аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность.