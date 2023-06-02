В Архангельске впервые рекультивируют крупные свалки на островах в дельте Двины

Работы планируют завершить к концу 2024 года

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Крупные несанкционированные свалки, существующие с 1960-х годов, впервые будут рекультивировать на островах дельты Северной Двины в Архангельске, рассказал ТАСС в пятницу министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев на конференции "Экология: новое время на пути в зеленое будущее", которая проходит в Архангельске в рамках заключительного полуфинала проекта "Экософия". Работы завершатся к концу 2024 года.

"Это острова, которые находятся в дельте Северной Двины. Это уникальнейшие арктические территории и, соответственно, при разработке проектов учитывались особенности и ограничения, которые накладываются в связи с близким нахождением водных ресурсов, <...> это Арктика, и особые требования к таким объектам предъявляются. Это досталось нам с советских времен, когда на островах размещались объекты, которые наносили урон окружающей среде, - сказал Мураев. - Работы завершатся к концу 2024 года".

Ликвидация свалок на островах Бревенник (здесь находится две свалки), Кегостров и Хабарка, а также в Няндоме будет проводиться в рамках проекта "Чистая страна". Стоимость работ составит около 1,4 млрд рублей, примерно 90% - это федеральное финансирование. Значительная часть содержимого свалок на островах - это отходы лесоперерабатывающего производства. Самая большая свалка, которую ликвидируют, находится на острове Бревенник. Ее протяженность 1,8 км, площадь свалки 28 га, общий объем 241 тыс. куб. м.

Всего будет ликвидировано почти 800 тыс. куб. м отходов. "Фактически это создание объекта, изоляция его от внешней среды, создание соответствующих инженерных объектов, которые позволяли бы там работать с теми газами, которые там могут образоваться. Сверху будет обеспечен биологический слой: это плодородная земля, где будут посажены трава и деревья", - пояснил министр.