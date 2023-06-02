2 июня, 15:56

В Вене из цирка сбежали несколько лам

Они временно перекрыли железнодорожные пути

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Несколько лам сбежали в пятницу из цирка в Вене и на время парализовали работу городских железных дорог. Об этом говорится в сообщении Австрийских железных дорог.

"Небольшой перебой в работе городских электричек по забавной причине: ламы на путях. Сейчас они снова в своем цирке!" - заявила компания в Twitter.

По данным Австрийского агентства печати, всех лам удалось отловить за 20 минут, никто из них не пострадал. В операции по возвращению животных участвовали полиция, сотрудники цирка и Австрийских железных дорог. 

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Австрия
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