2 июня, 15:05
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

Роскомнадзор получил 177 уведомлений от компаний об утечках данных с начала года

Как сообщили в ведомстве, сейчас компании честно рассказывают о том, что у них произошли утечки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор за пять месяцев 2023 года получил 177 уведомлений от компаний, которые зафиксировали у себя утечки данных, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер в пятницу.

"Если брать отсчет с момента вступления в силу соответствующего закона, с 1 сентября по конец 2022 года было 70 уведомлений. В этом году за пять месяцев уже 177 уведомлений", - сказал он журналистам в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Замглавы ведомства также отметил, что сегодня компании честно рассказывают о том, что у них произошли утечки. "Они стремятся пойти навстречу государству, чтобы адекватные меры реагирования были выработаны", - добавил он.

В сентябре прошлого года в силу вступил закон, который обязал операторов направлять в Роскомнадзор информацию о фактах компрометации персональных данных.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции. 

Теги:
РоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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