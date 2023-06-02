Замена герба СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве может растянуться на годы

Его планируют заменить на трезубец, изображенный на украинском государственном гербе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Замена герба СССР на щите киевского монумента "Родина-мать" может растянуться на несколько лет, заявил директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович.

"По опыту работы на государственной службе я знаю, что такие проекты меньше чем на годы не растягиваются. <...> При самом оптимистичном варианте это заняло бы не меньше года", - цитирует Дробовича украинское издание "Комсомольская правда на Украине".

Как пояснил Дробович, на сроки влияет статус монумента как объекта Государственного реестра недвижимых памятников Украины, "растянутые процедуры выделения денежных средств" и длительность строительных работ. "Меньше года никак не вышло бы", - отметил он. Герб СССР на щите монумента "Родина-мать" планируется заменить на трезубец, изображенный на украинском государственном гербе.

В декабре 2019 года Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она была открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 м. Монумент представляет собой образ женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. По данным Минкультуры, только за год изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией и историей советского периода.